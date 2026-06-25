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Банковские новости РБ


НАЦБАНК НА ИЮЛЬ СНИЗИЛ РВСР ПО ИНВЕСТКРЕДИТАМ И ДОЛГОСРОЧНЫМ ВКЛАДАМ


12:51 26.06.2026

Национальным банком Беларуси принято решение снизить на июль 2026 года расчетные величины стандартного риска

Как сообщает пресс-служба регулятора, для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных), ставка снизится с 11,22% до 11,08% годовых.

Для новых срочных безотзывных банковских вкладов физлиц в рублях со сроком от года до трех лет показатель упадет с 13,55% до 13,32%, а со сроком более трех лет — с 14,91% до 14,81% годовых.

Вместе с тем по ряду ключевых направлений кредитования Нацбанк решил сохранить прежние параметры. В частности, не изменились расчетные величины стандартного риска для новых кредитов юрлицам (за исключением льготных, инвестиционных) — ставка останется на уровне 12,26% годовых. Стабильным остался и показатель для новых кредитов физлицам (за исключением льготных), который составит 17,96% годовых.
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