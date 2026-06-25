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Банковские новости РБ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ НА БЕСПЛАТНУЮ СБЕРПРАКТИКУ: ТЕХНОЛОГИИ, ГОСПОДДЕРЖКА И ИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
12:15 26.06.2026
Как сегодня развивать бизнес в условиях постоянных изменений? Где искать новые возможности для роста? Какие инструменты помогают экономить время, принимать решения быстрее и зарабатывать больше?
Сбер приглашает обсудить эти вопросы 8 июля на СберПрактике – встрече для предпринимателей, руководителей компаний и тех, кто каждый день развивает свое дело, приуроченной ко Дню предпринимателя.
В штаб-квартире Сбер Банка в Минске соберутся представители государства, эксперты и практики бизнеса, чтобы поговорить о том, что действительно важно предпринимателям сегодня.
В программе митапа:
• государственная финансовая поддержка бизнеса и актуальные возможности для предпринимателей;
• ключевые изменения в сфере государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования;
• практические подходы к финансовому анализу предприятия и управлению денежным потоком;
• современные платежные технологии для бизнеса на примере SberPay;
• возможности интернет-банка СберБизнес для автоматизации ежедневных задач;
• тренды искусственного интеллекта и демонстрация ИИ-решений на реальных бизнес-кейсах.
СберПрактик – это митап о практических решениях для бизнеса. За несколько часов вы получите ответы на главные вопросы, обменяетесь опытом с коллегами и посмотрите, как современные технологии помогают бизнесу масштабироваться.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Дата: 8 июля 2026 года
Время: 10:00-14:00
Место: штаб-квартира Сбер Банка, Минск, пр-т Независимости, 32А
Зарегистрироваться можно по ссылке
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