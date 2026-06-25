Внедрение инноваций и переход к стратегии «коопетиции» — одновременного сотрудничества и конкуренции — должны стать ключевыми факторами для ускорения экономического роста Беларуси и России. Такое заявление прозвучало на XIII Форуме регионов двух стран, который стартовал в Минске и Минской области.

В ходе мероприятия руководство Банка развития представило новые экономические инструменты. Презентованный подход нацелен на перевод политической воли Союзного государства в плоскость реальных проектов, синхронизацию законодательства и создание эффективных цепочек взаимодействия, где инвестиции напрямую превращаются в станки, дороги и цифровые платформы, сообщает пресс-служба финучреждения.

Масштабный практический диалог собрал более тысячи представителей различных сфер изо всех областей Беларуси и большинства регионов России. В первый день Форума организована работа 10 профильных секций, охватывающих широкий спектр тем: от правового обеспечения продовольственной безопасности и здравоохранения до развития бизнеса, промышленности и аграрного сектора Союзного государства.

Председатель Правления Банка развития Сергей Столярчук призвал участников секции «Поддержка экономического развития Беларуси и России: инструменты и возможности» действовать в коопетиции. Это бизнес-стратегия, при которой компании одновременно сотрудничают и конкурируют друг с другом, что позволяет делить затраты, расширять рынок и ускорять инновации.

«Если привести спортивную аналогию, то коопетиция – это как совместная тренировка двух атлетов, которые претендуют на одну золотую медаль. Они вместе арендуют зал и тренера – это кооперация. Каждый день смотрят на результаты друг друга и пытаются их превзойти – это конкуренция. В итоге оба становятся намного сильнее и быстрее, чем если бы тренировались в одиночку или просто помогали друг другу», – объяснил на примере Председатель Правления Банка развития.

Руководитель определил преимущества коопетиции, обобщив их в три ключевых направления. Первое – рациональное использование ресурсов.

«В условиях импортозамещения и Россия, и Беларусь пытаются создать «все свое» с нуля, тратя огромные бюджеты на разработку идентичных продуктов. Коопетиция позволяет договориться: вы делаете лучшие трансмиссии, а мы – двигатели. Мы конкурируем за конечного потребителя на уровне маркетинга и сервиса, но не тратим деньги на создание дублирующих заводов и компонентов», – пояснил Сергей Столярчук.

Второе – повышение инновационной устойчивости. Вместо того, чтобы импортировать зарубежные технологии, коопетиция предлагает совместное созидание – объединять инженерные школы для создания своего инновационного продукта.

Третье – расширение рынка вместо борьбы за долю. Председатель Правления Банка развития отметил, что совместный маркетинг на внешних рынках – выход в Африку и Азию с единым сервисным пакетом Союзного государства – дает странам масштаб и узнаваемость. При этом внутри сохраняется состязательность брендов: конкуренция в предложениях и сервисе остается, а объединенная инфраструктура сокращает издержки и повышает привлекательность для клиентов за рубежом.

Кроме того, Председатель Правления обратил внимание на созданные финансовые инструменты, которые станут действенным подспорьем для максимизации эффективности сотрудничества в коопетиции: финансирование производственных проектов и поддержка экспорта белорусских товаров и услуг в Российскую Федерацию.

Для этого Банк развития предоставляет льготные кредитные программы под 6-7% годовых для инвестиционных проектов региональных программ и инициатив, направленных на обеспечение технологической самодостаточности, а также развитие туризма.

Для поддержки экспорта товаров в Российскую Федерацию Банк предлагает шесть схем финансирования: предэкспортное, финансирование конечного покупателя, межбанковское, рассрочка через Промагролизинг, финансирование с привлечением ресурсов от Росэксимбанка, финансирование экспорта услуг с 50% и более белорусской составляющей в стоимости экспортного строительства объектов.

В дополнение к этому в этом году разработан новый продукт – финансирование через Промагролизинг-Центр. Экспортный кредит предоставляется дочерней компании Промагролизинга в Российской Федерации для приобретения белорусской техники тяжелого машиностроения и реализации ее в лизинг российским резидентам.

В завершение своего выступления руководитель финансового института привел примеры как успешных совместных проектов, так и обратил внимание на парадоксы в действиях компаний, которые могли бы эффективно дополнять друг друга, но выбрали конкуренцию.

«Я призываю белорусские и российские компании к интеграции в коопетиции. Все необходимые финансовые инструменты и иные возможности для этого созданы. Осталось начать ими активно пользоваться. Не зря народная мудрость гласит: вместе – и сила, и дорога короче», – резюмировал Сергей Столярчук.

О конкретных точках совместного роста в ходе экспертной сессии «Союзное государство. Территория развития» рассказал заместитель председателя Правления Банка развития Дмитрий Ярошевич.

В начале выступления – главный акцент: недопустить дефицит высокоэффективных проектов для интенсивного развития реального сектора Союзного государства.

«Слабая инновационность любой экономики – одна из главных проблем ее роста. При таком условии возможность предложить что-то кардинально новое внутреннему, а тем более мировому рынку крайне ограничены. Поэтому, обсуждая перспективы развития наших стран и Союзного государства, точки роста, хотел бы остановится на стимулировании развития научно-технической и инновационной деятельности – сферы, где будущее создается уже сегодня», – сказал Дмитрий Ярошевич.

Заместитель председателя Правления Банка развития обратил внимание участников сессии прежде всего на формирование институциональной среды. Для этого необходимо в первую очередь унифицировать законодательство на основе модельных правовых актов, разработанных с учетом передового мирового опыта и отечественной практики. Далее – осуществлять планирование в сфере науки и инноваций, исходя из инициативы, а не директивного поручения.

Еще одним вектором стала «инфраструктура» научно-технической и инновационной деятельности, которая требует не меньшего внимания со стороны государства. В качестве предложений для ее формирования Дмитрий Ярошевич озвучил ряд направлений.

«Первоочередная задача – увеличить долю эффективного государственного финансирования НИОКР, комбинируя гранты для фундаментальной науки с конкурсными программами по прикладным исследованиям. Также необходимо участие государства в венчурном финансировании инновационных проектов», – обозначил зампред Банка развития.

Он также отметил, что задача для финансовых институтов развития – предоставлять долгосрочное финансирование для инвестпроектов с коммерциализацией результатов НИОКР. К слову, в прошлом году Банк развития внедрил такой кредитный продукт и профинансировал первые проекты.

Следующим озвученным направлением стало формирование трансграничных инновационно-промышленных кластеров в Союзном государстве.

«Такие объединения предприятий, научно-исследовательских институтов и образовательных центров разных государств тесно сотрудничают в разработке инноваций и выпуске конкурентоспособной продукции. Их создание давно является краеугольным камнем политики некоторых стран по стимулированию инновационной деятельности. Этот опыт ЕС можно использовать», – высказал мнение Дмитрий Ярошевич.

Третье – интеграция больших данных. Анализ огромных массивов данных, собираемых одними компаниями в ходе взаимодействия с пользователями, полезен другим компаниями. Однако обмен и торговля этими данными сдерживаются законодательством о защите данных. Чтобы заключить такие сделки, обезопасив себя от финансовых потерь в будущем, требуется длительная юридическая подготовка. Выход – биржи данных, обеспечивающие под контролем государства безопасный стандартизованный обмен обезличенными данными и совместное использование этих данных бизнесом, государством и институтами развития.

Примером является опыт Китая, где с 2022 года успешно работает Шанхайская биржа данных. Данные превратились в актив, который не только продается и покупается, но и используется в качестве залога для банковского кредита и обеспечения для ценных бумаг.

По мнению Дмитрия Ярошевича развитие «инфраструктуры» инновационной экономики конечно же не исчерпывается тремя названными направлениями. Однако концентрация даже на трех точках роста – финансирование НИОКР, трансграничные кластеры и интеграция больших данных – может дать тот синергетический эффект, который приведет к росту экспорта, созданию рабочих мест и повышению технологического уровня экономики Союзного государства.

Таким образом, руководители Банка развития акцентировали внимание участников Форума на двух стратегически важных аспектах, без которых немыслимо дальнейшее укрепление Союзного государства. Первый – это философия «коопетиции», подкрепленная уже готовыми, «упакованными» финансовыми инструментами: здесь и сейчас бизнесу двух стран предлагают не просто лозунги, а конкретные кредитные линии, лизинговые схемы и экспортное финансирование, превращающие конкуренцию в двигатель совместного роста. Второй – это взгляд в завтрашний день, нацеленный на создание инновационной инфраструктуры: от трансграничных кластеров и совместного финансирования НИОКР до бирж больших данных, где информация станет таким же активом, как станки и технологии. По сути, именно в этих двух точках опоры – в прагматике сегодняшнего дня и в фундаменте для будущего – и кроется та самая синергия, делающая путь к благополучию граждан двух стран по-настоящему коротким и эффективным.