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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРЯЕТ ДОСТУП К ПАКЕТУ УСЛУГ «БИЗНЕС-ПРОМО» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ


10:52 25.06.2026

Банк БелВЭБ улучшает условия одного из самых востребованных продуктов для бизнеса – пакета услуг «Бизнес-Промо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, существенно расширяется круг предпринимателей, которые смогут воспользоваться преимуществами пакета.

С 26 июня 2026 года право на подключение пакета «Бизнес-Промо» получают юридические лица и индивидуальные предприниматели, с момента государственной регистрации которых прошло не более 24 месяцев (ранее этот срок составлял 6 месяцев).

Пакет «Бизнес-Промо» традиционно входит в число наиболее популярных среди предпринимателей благодаря своему наполнению:

• Безлимитное количество платежей в белорусских рублях;

• бесплатное подключение системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»;

• бесплатное открытие неограниченного количества текущих (расчетных) счетов как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте;

• привлекательная ставка по зарплатному проекту – от 0,1%.

Соответствующие изменения будут внесены в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».
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