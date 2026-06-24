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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРЯЕТ ДОСТУП К ПАКЕТУ УСЛУГ «БИЗНЕС-ПРОМО» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
10:52 25.06.2026
Банк БелВЭБ улучшает условия одного из самых востребованных продуктов для бизнеса – пакета услуг «Бизнес-Промо».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, существенно расширяется круг предпринимателей, которые смогут воспользоваться преимуществами пакета.
С 26 июня 2026 года право на подключение пакета «Бизнес-Промо» получают юридические лица и индивидуальные предприниматели, с момента государственной регистрации которых прошло не более 24 месяцев (ранее этот срок составлял 6 месяцев).
Пакет «Бизнес-Промо» традиционно входит в число наиболее популярных среди предпринимателей благодаря своему наполнению:
• Безлимитное количество платежей в белорусских рублях;
• бесплатное подключение системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»;
• бесплатное открытие неограниченного количества текущих (расчетных) счетов как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте;
• привлекательная ставка по зарплатному проекту – от 0,1%.
Соответствующие изменения будут внесены в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».
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