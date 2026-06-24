Банковские новости РБ

БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРЯЕТ ДОСТУП К ПАКЕТУ УСЛУГ «БИЗНЕС-ПРОМО» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

10:52 25.06.2026 Банк БелВЭБ улучшает условия одного из самых востребованных продуктов для бизнеса – пакета услуг «Бизнес-Промо». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, существенно расширяется круг предпринимателей, которые смогут воспользоваться преимуществами пакета. С 26 июня 2026 года право на подключение пакета «Бизнес-Промо» получают юридические лица и индивидуальные предприниматели, с момента государственной регистрации которых прошло не более 24 месяцев (ранее этот срок составлял 6 месяцев). Пакет «Бизнес-Промо» традиционно входит в число наиболее популярных среди предпринимателей благодаря своему наполнению: • Безлимитное количество платежей в белорусских рублях; • бесплатное подключение системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»; • бесплатное открытие неограниченного количества текущих (расчетных) счетов как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте; • привлекательная ставка по зарплатному проекту – от 0,1%. Соответствующие изменения будут внесены в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».