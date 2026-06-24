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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДСТАВИЛ ВЫСТАВКУ «ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН» В ГОМЕЛЕ


09:23 25.06.2026

Выставка «Полководцы Великой Победы», приуроченная к годовщине начала операции «Багратион», представлена в Гомеле. Перед презентацией экспозиции в сквере у фабрики «8 Марта» собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому, который принимал непосредственное участие в разработке и проведении легендарной операции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ВТБ, экспозиция включает 16 стендов и создана на основе одноименного альбома, который раскрывает подробности жизни четырех полководцев Великой Отечественной войны: Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, генерала армии Георгия Захарова, генерала армии Ивана Черняховского и Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна.

«Выставка знакомит посетителей с биографиями выдающихся командующих, освободивших территорию Беларуси. Символично, что именно в день начала операции 23 июня экспозиция прибыла в город, где бережно хранят память о Константине Рокоссовском. Для Гомеля имя маршала имеет особое значение: именно под его руководством войска освободили 26 ноября 1943 года Гомель, который стал в этом плане первым областным центром», – отмечает директор региональной дирекции Гомельской области ВТБ (Беларусь) Александр Хрущев.

После церемонии открытия для посетителей провели экскурсию, в ходе которой рассказали о ключевых этапах операции и ее значении для освобождения Беларуси. Далее выставка продолжит работу на железнодорожном вокзале Гомеля.
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