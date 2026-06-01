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Банковские новости РБ
МТБАНК ЗАПУСТИЛ МТ БОРИСА — КОРПОРАТИВНЫЙ ГЕНЕРАТИВНЫЙ ИИ В ЗАЩИЩЁННОМ КОНТУРЕ
15:59 24.06.2026
МТБанк представил «МТ Бориса» — корпоративное решение на базе генеративного искусственного интеллекта, полностью развернутое внутри защищённого банковского контура. Проект реализован без опоры на дорогие зарубежные облака и многомиллионные вложения: банк использовал open‑source‑модели и собственный сервер с видеокартой, что позволило снизить расходы и минимизировать риск утечек данных.
«Бюджет — не главное условие старта. Главное — компетенции и последовательность. Мы сэкономили на менее приоритетных статьях и получили инструмент, который работает внутри контура банка без риска утечки данных», — говорит руководитель Центра аналитических решений (ЦАР) МТБанка.
«МТ Борис» автоматизирует деловую переписку и подготовку шаблонов для корпоративной почты, структурирует документы по запросу пользователя, объясняет сложные темы простым языком, преобразует неструктурированные мысли в готовые тексты и работает со сканами, графиками и изображениями. Для снижения барьеров перед технологией почти 200 сотрудников участвовали в создании внешности и характера цифрового коллеги; итоговый образ — дружелюбный, любопытный, практичный и слегка застенчивый — призван повысить доверие к системе. Команда провела более 30 внутренних встреч и обучила сотрудников банка работе с генеративным ИИ.
Все данные и вычисления остаются внутри банковского контура, что защищает коммерческую тайну и интересы клиентов. Локальное развертывание даёт банку больший контроль над инфраструктурой и энергопотреблением по сравнению с внешними облаками — важный аспект с точки зрения устойчивого управления ресурсами.
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