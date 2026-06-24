Состоялся официальный визит Председателя Совета Директоров ЗАО «Нео Банк Азия» Султана Маренова в Индонезию, в рамках которого прошли переговоры с руководством Индонезийского экспортно-импортного банка (Indonesia Eximbank).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского финучреждения, ключевой темой встречи стало обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в финансовой сфере. Основное внимание было уделено разработке механизмов поддержки взаимной торговли между Республикой Беларусь и Республикой Индонезией. Стороны предметно рассмотрели возможность запуска совместных программ по предоставлению кредитных линий, направленных на приобретение национальной продукции двух стран.

По итогам конструктивного диалога достигнута договоренность о форсировании юридического оформления партнерства. Ожидается, что в ближайшие дни финансовые институты разработают и подготовят к подписанию проект двустороннего соглашения, которое определит конкретные условия, объемы и отраслевые приоритеты финансирования внешнеторговых операций.

Султан Маренов отметил, что Индонезия является одним из ключевых партнеров на азиатском направлении, и выразил уверенность, что создание эффективных финансовых инструментов придаст значительный импульс росту товарооборота между странами.

Индонезийский экспортно-импортный банк (Indonesia Eximbank / LPEI) — государственное финансовое агентство, созданное для поддержки национального экспорта и импорта стратегически важной продукции.