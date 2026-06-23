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Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ USSD-БАНКИНГА ДЛЯ ФИЗЛИЦ
10:06 24.06.2026
ОАО «Белагропромбанк» приняло решение полностью прекратить обслуживание физических лиц через USSD-запросы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, начиная с 31 июля 2026 года, привычный способ проведения финансовых операций с помощью коротких мобильных команд станет недоступен. Такой шаг обусловлен переходом на более современные и безопасные технологии дистанционного обслуживания. В качестве альтернативы банк предлагает клиентам переходить на цифровые сервисы.
Для проведения любых повседневных платежей, проверки баланса и управления счетами пользователи могут бесплатно установить официальное мобильное приложение или воспользоваться веб-версией интернет-банкинга.
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