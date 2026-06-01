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Банковские новости РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ОБНОВИЛ УСЛОВИЯ ПО ПОПУЛЯРНЫМ КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ


13:24 23.06.2026

ОАО «Белгазпромбанк» повышает доступность жилья для клиентов, внедряя обновленные условия по популярным программам кредитования недвижимости «Скоро новоселье» и «Строим вместе».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения, вступившие в силу с 22 июня 2026 года, затронули процентные ставки, сроки льготных периодов и требования к обеспечению.

Одним из ключевых нововведений стало снижение стоимости заемных средств. По вновь заключаемым договорам устанавливаются следующие ставки (исходя из ставки рефинансирования НБРБ 9,25%):

• По программе «Скоро новоселье» ставка в течение льготного периода снижена до 12,8% годовых (СР + 3,55 п.п.), ранее она составляла 13,5%. При этом банк вдвое увеличил срок действия льготного периода – с 6 месяцев до 1 года. Это решение позволит клиентам существенно снизить финансовую нагрузку в первый год после получения кредита и уменьшить общую переплату.

• По окончании льготного периода для обеих программ ставка составит 14,9% годовых (СР + 5,65 п.п.) против прежних 15,9%.

Банк также расширил перечень объектов недвижимости, доступных для финансирования. Теперь клиенты могут получить кредит на строительство или покупку не только стандартных квартир в многоквартирных домах, но и жилья в блокированных домах (таунхаусах). Данная опция доступна при выборе в качестве обеспечения поручительства физических лиц без оформления ипотеки.

Значительные изменения коснулись предоставления кредитов под поручительство физических лиц (без залога недвижимости):

• Отмена ограничений по сумме: ранее размер кредита под поручительство ограничивался 50% стоимости жилья или суммой в 100 000 BYN. Теперь заемщики могут получить до 90% от стоимости недвижимости.

• Прозрачный расчет обеспечения: количество необходимых поручителей теперь определяется исходя из суммы кредита – один поручитель на каждые 100 000 BYN запрашиваемого финансирования.
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