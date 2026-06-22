ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ПРОДАЖУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-ОБЛИГАЦИЙ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


09:41 23.06.2026

Беларусбанк запустил продажу государственных интернет-облигаций в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, дебютный выпуск под номером 406 реализуется совместно с Министерством финансов Республики Беларусь напрямую через систему «Интернет-банкинг», где номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 200 белорусских рублей. Приобрести данные облигации можно будет в течение полутора лет, однако общий срок их обращения рассчитан на три года с итоговым погашением 22 июня 2029 года.

Инвестиционный доход по ценным бумагам напрямую привязан к ставке рефинансирования Национального банка с надбавкой в 0,25 процентных пункта, а сами выплаты будут производиться регулярно один раз в полгода. При этом для покупателей предусмотрена опция гарантированного досрочного выкупа, благодаря которой владельцы смогут досрочно сдать облигации в фиксированные даты в период с февраля 2027 года по февраль 2029 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2026
валюта курс
EUR 3.2084
USD 2.8000
RUB 3.7907
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2073 +0.0109
USD 2.8000 +0.0108
RUB 3.7907 -0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2860 3.2950
USD 2.8370 2.8420
RUB 3.6160 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1655
EUR/RUB 89.1000 89.9000
USD/RUB 77.0000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте