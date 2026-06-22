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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ПРОДАЖУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-ОБЛИГАЦИЙ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:41 23.06.2026
Беларусбанк запустил продажу государственных интернет-облигаций в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, дебютный выпуск под номером 406 реализуется совместно с Министерством финансов Республики Беларусь напрямую через систему «Интернет-банкинг», где номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 200 белорусских рублей. Приобрести данные облигации можно будет в течение полутора лет, однако общий срок их обращения рассчитан на три года с итоговым погашением 22 июня 2029 года.
Инвестиционный доход по ценным бумагам напрямую привязан к ставке рефинансирования Национального банка с надбавкой в 0,25 процентных пункта, а сами выплаты будут производиться регулярно один раз в полгода. При этом для покупателей предусмотрена опция гарантированного досрочного выкупа, благодаря которой владельцы смогут досрочно сдать облигации в фиксированные даты в период с февраля 2027 года по февраль 2029 года.
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