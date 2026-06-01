Банк БелВЭБ с 22 июня 2026 года запускает карту Белкарт Премиум «Сияй» в формате виртуальной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить карту в новом формате можно в вэб-приложении UP Online. Виртуальная карта доступна к использованию сразу после выпуска на тех же условиях обслуживания, как и по карте «Сияй» на физическом носителе, включая money-back до 7% на выбранные категории, бесплатное обслуживание при выполнении условий по оборотам или остатку, а также снятие наличных без комиссии в банкоматах Банка БелВЭБ и банков-партнеров.

Виртуальная карта «Сияй» поддерживает технологию Белкарт Pay для бесконтактной оплаты смартфоном на устройствах Android и обеспечивает повышенную безопасность при совершении покупок в интернет-магазинах. Оформить карту можно в UP Online в разделе «Оформить новый продукт», выбрав формат «Виртуальная» и заполнив короткую заявку.

Одновременно с этим с 22 июня 2026 года прекращается выпуск банковской карты «Дива» как в сервисных офисах банка, так и в мобильном приложении UP. Карты «Дива», оформленные до указанной даты, обслуживаются до окончания срока их действия на условиях, предусмотренных на дату оформления.