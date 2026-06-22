В Минске прошел отраслевой форум «Лига экспорта. Крупным планом», собравший экспортеров, логистов и специалистов финансового сектора. Беларусбанк выступил генеральным партнером форума и сосредоточил выступления и стенд на практических инструментах, которые уже доступны компаниям для работы на внешних рынках, передает пресс-служба финучреждения.

Открывая форум, министр иностранных дел Максим Рыженков подчеркнул значимость поддержки экспорта для экономики страны. На заседаниях представители Беларусбанка подробно разъяснили, как действуют существующие механизмы расчетов и кредитования в рамках указа № 534, и какие решения банк предлагает для минимизации операционных рисков при внешнеэкономических сделках.

Директор департамента международного бизнеса Беларусбанка Юлия Борзова в своем докладе остановилась на конкретных схемах сопровождения экспортных контрактов: валютные маршруты, варианты обеспечения платежей, сроки и инструменты кредитования, адаптированные под размеры и профиль компании. В сессии «Экспорт на каблуках» представитель корпоративного блока банка Галина Голубович привела примеры практического применения банковских продуктов для малого и среднего бизнеса — от быстрых расчетных решений до специализированных кредитных линий.

На стенде Беларусбанка участники могли получить живые консультации: оценку оптимальных способов расчета, информацию по готовым кредитным продуктам и демонстрацию цифровых сервисов для внешнеэкономической деятельности. Эксперты обсудили типичные проблемы экспортеров — от логистических задержек до валютных рисков — и предложили рабочие варианты их снижения.

Партнерство Беларусбанка с «Лигой экспорта» отражает стремление банка в реализации одной из приоритетных задач государства по оказанию поддержки в вопросах внешнеэкономической деятельности, независимо от размера и формы собственности компании и дать экспортеру реальные опции для работы на внешних рынках.