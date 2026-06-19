В Беларуси с 18 июля 2026 г. вносятся изменения в порядок формирования кредитных историй и получения кредитных отчетов. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 19 июня 2026 г. № 148 в рамках реализации указа от 16 января 2026 г. № 19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)», а также с учетом правоприменительной практики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в частности, постановлением предусмотрено, что криптобанки становятся источниками формирования кредитных историй и обязаны представлять сведения в Кредитный регистр по всем кредитным сделкам, за исключением кредитных сделок, обязательство по которым выражено в цифровых знаках (токенах). При этом в кредитной истории будут отражаться сведения о том, что обязательства по кредитной сделке обеспечены залогом цифровых знаков (токенов).

В то же время криптобанкам предоставляется право получения кредитных отчетов для целей установления и сопровождения отношений с субъектом кредитной истории в рамках деятельности криптобанка для обеспечения возможности осуществления криптобанком оценки рисков при заключении кредитных сделок и оценки платежеспособности клиента.

Также внесены правки уточняющего характера с учетом практического применения норм инструкций, утвержденных постановлением Правления Национального банка от 22 июня 2018 г. № 291 ˮО формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов“.

Ряд изменений вступают в силу с 1 февраля 2027 г.

Так, конкретизированы цели получения кредитных отчетов пользователями при запросе кредитной истории: для заключения кредитной сделки по предоставлению финансирования (в разрезе кредитных сделок в рамках торгового финансирования и иных), для заключения иной кредитной сделки или иная цель, например в рамках сопровождения уже заключенного договора. Данные сведения позволят повысить вероятность пресечения мошеннических действий рассматривающему заявку на кредит банку, а также оптимизировать влияние запросов пользователей кредитных историй на скоринговую оценку кредитной истории.

Кроме того, сведения о кредитном договоре и договоре, содержащем условия овердрафтного кредитования, включаемые в кредитную историю физических лиц, дополняются информацией о предоставлении кредита с государственной поддержкой и размере получаемой государственной поддержки. Это позволит банкам использовать данные сведения при расчете показателя долговой нагрузки без запроса дополнительной информации у заявителя, что повысит доступность кредитных средств для граждан, имеющих кредит с государственной поддержкой.