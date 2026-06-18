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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК РАСШИРЯЕТ ПАРТНЕРСТВО С ФИНАНСОВЫМ СЕКТОРОМ ИНДИИ
12:09 19.06.2026
Беларусбанк принял участие в качестве генерального партнера в Индийско-Белорусском бизнес-форуме «Индия-Беларусь. «Экспорт-Импорт-Инвестиции» в г. Мумбаи, Индия, сообщает пресс-служба финучреждения.
Форум собрал более 170 представителей бизнеса и организаций из Индии и Беларуси, став площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов развития и углубления сотрудничества между двумя странами.
В ходе выступлений представителями Беларусбанка подчеркнута особая важность, которую банк придает оказанию банковской поддержки двусторонней торговли Индии и Беларуси, основой которой является постоянное прямое взаимодействие с индийским финансовым сектором.
В рамках панельной сессии «Надежные расчеты и контракты: банковские механизмы, договоры и проверка партнеров. Логистические решения», в которой Беларусбанк выступил модератором, проведено обсуждение действующих механизмов расчетов, существующих вызовов, а также точек роста для расширения партнерства.
Исполнительный директор Алексей Амарин отметил существенный рост товарооборота между странами в последние годы, а также значительный потенциал, который предстоит реализовать: «Беларусбанк, являясь крупнейшей финансовой группой страны, готов оказывать как финансовую, так и нефинансовую поддержку бизнесам двух стран».
Беларусбанком налажены прямые отношения с банками Индии, что позволяет предоставлять клиентам широкий спектр расчетных услуг и сервис в рамках торговли с компаниями Индией в индийских рупиях, а также иных валютах.
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