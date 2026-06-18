Национальный банк Республики Беларусь принял постановление об утверждении стандарта финансовых услуг и технологий СФУТ 9.04-2026.

Как сообщает пресс-служба регулятора, документ регламентирует условия обеспечения информационной безопасности при осуществлении банковской деятельности и станет обязательным для исполнения с 1 января 2027 года.

Новые правовые нормы направлены на создание условий для реализации ранее принятого регламента СФУТ 9.03-2025. Внедряемый стандарт вводит четкие критерии для оценки рисков и определения уровня зрелости защитных процессов в финансовых организациях.

СФУТ 9.04-2026 устанавливает порядок контроля за эффективностью систем защиты и методику расчета кадровой потребности профильных служб.