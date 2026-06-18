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Банковские новости РБ
МТБАНК СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «НОМЕР ОДИН» В ТРЕХ БАНКОВСКИХ НОМИНАЦИЯХ
10:04 19.06.2026
МТБанк стал победителем премии «Номер один» в трех банковских номинациях: «Банк для VIP клиентов № 1», «Лизинг для бизнеса № 1» и «Мобильное приложение для физических лиц № 1», сообщает пресс-служба финучреждения.
Кроме того, индивидуальную награду «Руководитель года» получил председатель правления МТБанка Дмитрий Шидлович. Эти победы – результат открытого онлайн-голосования, в ходе которого выбраны лучшие сервисы и лидеры рынка.
Выбирая МТБанк в номинации «Лизинг для бизнеса», клиенты оценили ключевые преимущества этого сервиса – гибкий график платежей, упрощенный пакет документов и быстрое принятие решения.
В сегменте премиального обслуживания банк подтвердил лидерство, предлагая клиентам не только индивидуальный подход и доступ к комфортным VIP-зонам, но и персонализированные стратегии приумножения капитала.
А приложение для физических лиц Moby стало «Номером один» благодаря удобному интерфейсу, высокой скорости работы и широкому функционалу, который постоянно совершенствуется вместе с потребностями клиентов.
Особенно почетна для банка награда «Руководитель года», присужденная Дмитрию Шидловичу. Это признание вклада председателя правления МТБанка в развитие ключевых направлений компании: от цифровых сервисов до продуктов для бизнеса, – а также в поддержание устойчивого подхода, который позволяет оставаться МТБанку в числе лидеров отрасли.
«Победы в премии “Номер один” – это прежде всего знак признания от тех, кто каждый день выбирает МТБанк. Это подтверждение того, что мы говорим с клиентами на одном языке и понимаем их реальные потребности. Для нас это не просто награды, а мощный стимул двигаться дальше: делать сервисы более персонализированными, эффективными и комфортными, а цифровые продукты – предельно простыми и быстрыми», – отметили в МТБанке.
Этот успех продолжает серию побед МТБанка. В 2025 году на этой премии мы получили награды в номинациях «Банк для VIP-клиентов № 1», «Банковское мобильное приложение для оплаты № 1», «Банк №1 для малого бизнеса», «Банковская карта рассрочки № 1».
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