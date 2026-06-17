Банк ВТБ (Беларусь) профинансировал закупку интерактивной песочницы, светозвуковой панели и другого оборудования для Могилевского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, помимо материальной помощи для воспитанников учреждения была подготовлена праздничная программа с участием аниматоров и шоу мыльных пузырей.

Мероприятие состоялось в рамках корпоративной благотворительной программы ВТБ (Беларусь) «Мир без слез». Сотрудники банка посетили центр, познакомились с его воспитанниками и педагогами, а также оценили полезность приобритенного оборудования для организации образовательного процесса и реабилитации детей.

«ВТБ (Беларусь) уделяет значительное внимание реализации благотворительных программ, направленных на поддержку детских учреждений образования и здравоохранения по всей стране в рамках проекта «Мир без слез». Средства ежегодно направляются для приобретения оборудования, мебели, медикаментов, учебных пособий, проведения ремонта. Также программа позволяет дарить детям положительные эмоции, очень важные в лечении и социализации», - отметил директор могилевской региональной дирекция ВТБ (Беларусь) Сергей Галанов.

Справочно: ВТБ (Беларусь) с 2008 года оказывает поддержку детским учреждениям образования и здравоохранения в рамках корпоративной благотворительной программы «Мир без слез». За время ее реализации в Республике Беларусь банк оказал финансовую помощь учреждениям в 36 населенных пунктах страны.