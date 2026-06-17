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Банковские новости РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ДОПОЛНИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖНОСТИ ПОВРЕЖДЕННЫХ МОНЕТ


09:38 18.06.2026

Национальный банк Беларуси дополнил перечень признаков платежности поврежденных монет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, обмену подлежат монеты, утратившие часть, в том числе сточенные, с надпилами, сквозными отверстиями и следами удаления металла, которые не препятствуют однозначной идентификации номинала и принадлежности к монете Республики Беларусь. Помимо этого, можно обменять монеты, разделенные на части – кольцо и сердцевину (диск), при наличии обеих частей, а также обратно соединенные, в том числе с нарушением совмещения сторон данных частей, изображений и надписей на них. Ранее такие монеты относились к категории неплатежных и обмену не подлежали.

Также предусматриваются новые требования к воспроизведению изображений банкнот. Теперь воспроизведение изображения обеих сторон банкноты разрешается только на одной стороне бумаги. Размер копий должен составлять менее 75 процентов или более 125 процентов размера подлинной банкноты.

Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 16 июня 2026 г. № 143, которое вступает в силу после официального опубликования. Документ вносит изменения в Инструкцию о порядке определения платежности и обмена банкнот и монет Национального банка Республики Беларусь, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 211, а также в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 609 ”О требованиях к воспроизведению изображений банкнот и монет“.
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