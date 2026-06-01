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Банковские новости РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК С 18 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
16:18 17.06.2026
Белгазпромбанк с 18.06.2026 приостанавливает прием вкладов для физических лиц в белорусских рублях «Марафон», «Марафон – плюс (безотзывный)», «На 18 месяцев выгодный (безотзывный)», «На 18 месяцев выгодный плюс (безотзывный)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк вводит в действие новые вклады:
- «На 13 месяцев выгодный (безотзывный)» (для физических лиц - резидентов):
вид договора срочного банковского вклада – безотзывный
порядок оформления договора – в подразделениях банка и дистанционно посредством системы Интернет-банк или Мобильного приложения
валюта вклада – белорусские рубли
срок вклада – 13 месяцев
процентная ставка – переменная (ставка рефинансирования НБ РБ, увеличенная на 3,0 п.п., что составляет 12,25% годовых)
капитализация процентов – ежемесячно
минимальная сумма первоначального взноса – 100,0 BYN
пополнение вклада – в течение первого месяца на любую сумму
расходные операции – возможно изъятие части вклада в пределах остатка капитализированных процентов
досрочное расторжение – только с согласия банка с перерасчетом процентов по ставке «до востребования» (3,0% годовых)
порядок возврата вклада при истечении срока возврата вклада – в безналичном порядке на текущий счет, доступ к которому обеспечивается при использовании банковской платежной карточки, открытый в Белгазпромбанке на имя вкладчика в валюте вклада
- «На 13 месяцев выгодный плюс (безотзывный)» (для физических лиц - нерезидентов):
вид договора срочного банковского вклада – безотзывный
порядок оформления договора – только в подразделениях банка
валюта вклада – белорусские рубли
срок вклада – 13 месяцев
процентная ставка – переменная (ставка рефинансирования НБ РБ, увеличенная на 3,0 п.п., что составляет 12,25% годовых)
капитализация процентов – ежемесячно
минимальная сумма первоначального взноса – 100,0 BYN
пополнение вклада – в течение первого месяца на любую сумму
расходные операции – возможно изъятие части вклада в пределах остатка капитализированных процентов
досрочное расторжение – только с согласия банка с перерасчетом процентов по ставке «до востребования» (3,0% годовых)
порядок возврата вклада при истечении срока возврата вклада – при обращении в подразделение банка наличными денежными средствами или в безналичном порядке по указанным вкладчиком реквизитам
- «На 18 месяцев накопительный (безотзывный)» (для физических лиц - резидентов):
вид договора срочного банковского вклада – безотзывный
порядок оформления договора – в подразделениях банка и дистанционно посредством системы Интернет-банк или Мобильного приложения
валюта вклада – белорусские рубли
срок вклада – 18 месяцев
процентная ставка – переменная (ставка рефинансирования НБ РБ, увеличенная на 3,6 п.п., что составляет 12,85% годовых)
капитализация процентов – ежемесячно
минимальная сумма первоначального взноса – 100,0 BYN
пополнение вклада – в течение первых шести месяцев на любую сумму
расходные операции – возможно изъятие части вклада в пределах остатка капитализированных процентов
досрочное расторжение – только с согласия банка с перерасчетом процентов по ставке «до востребования» (3,0% годовых)
порядок возврата вклада при истечении срока возврата вклада – в безналичном порядке на текущий счет, доступ к которому обеспечивается при использовании банковской платежной карточки, открытый в Белгазпромбанке на имя вкладчика в валюте вклада
- «На 18 месяцев накопительный плюс (безотзывный)» (для физических лиц - нерезидентов):
вид договора срочного банковского вклада – безотзывный
порядок оформления договора – только в подразделениях банка
валюта вклада – белорусские рубли
срок вклада – 18 месяцев
процентная ставка – переменная (ставка рефинансирования НБ РБ, увеличенная на 3,6 п.п., что составляет 12,85% годовых)
капитализация процентов – ежемесячно
минимальная сумма первоначального взноса – 100,0 BYN
пополнение вклада – в течение первых шести месяцев на любую сумму
расходные операции – возможно изъятие части вклада в пределах остатка капитализированных процентов
досрочное расторжение – только с согласия банка с перерасчетом процентов по ставке «до востребования» (3,0% годовых)
порядок возврата вклада при истечении срока возврата вклада – при обращении в подразделение банка наличными денежными средствами или в безналичном порядке по указанным вкладчиком реквизитам.
Также с 18.06.2026 изменяется размер процентов по вновь оформляемым вкладам (депозитам) для физических лиц:
в белорусских рублях:
«На 3 месяца выгодный (безотзывный)» – 6,0% годовых
«На 7 месяцев безотзывный – выгодный» – 9,0% годовых
в долларах США:
«На 7 месяцев безотзывный – лояльный» – 1,0% годовых
«На 13 месяцев безотзывный – лояльный» – 1,6% годовых
«На 25 месяцев безотзывный – лояльный» и «На 25 месяцев безотзывный – лояльный плюс» (для физических лиц - нерезидентов) – 1,9% годовых.
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