В белорусском Сбере прошел третий сезон программы СберПоколение.

В течение трех недель тридцать самых амбициозных старшекурсников ведущих вузов Беларуси погрузились в реальную бизнес-среду Сбера. Перед ребятами стояла нетривиальная задача: разработать концепцию ИИ-помощника для приложения СберБизнес.

Участники анализировали потребности предпринимателей, изучали рынок и строили гипотезы, чтобы создать прототипы сервисов, способных улучшить клиентский опыт. На протяжении всего пути их сопровождали менторы и эксперты из Сбера, которые делились знаниями на интенсивах по продуктовому управлению, искусственному интеллекту и разработке цифровых продуктов.

Кульминацией программы стала защита проектов перед экспертной комиссией. Студенты презентовали результаты своей трехнедельной работы, доказывая потенциал своих идей.

Победителем стала команда, представившая концепцию AI-помощника «Саша». В основе идеи – реальный пользовательский опыт. Одна из участниц вдохновилась историями своего отца – индивидуального предпринимателя, который регулярно сталкивается с задачами и сложностями малого бизнеса. Команда изучила его потребности, на основе которых разработала функционал помощника, способного закрывать реальные клиентские боли – от быстрого поиска нужной информации до поддержки в решении повседневных бизнес-задач.

«СберПоколение – это площадка для диалога между молодыми талантами и бизнесом. Каждый год участники вдохновляют нас высоким уровнем вовлеченности и свежими идеями, помогая по-новому взглянуть на привычные задачи. Наша цель – дать молодым специалистам реальную практику, показать, как рождаются продукты и как их идеи могут превращаться в решения для клиентов», – отмечают в Сбере.

Главным призом для всех участников стали бесценный практический опыт и возможность познакомиться с экспертным сообществом Сбера. За три года в СберПоколении приняло участие 93 студента. Проект стал узнаваемым и любимым, объединяя молодежь, экспертов и бизнес в создании инновационных цифровых решений.