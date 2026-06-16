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Банковские новости РБ
БЕЛОРУССКИЕ СТУДЕНТЫ РАЗРАБОТАЛИ ИИ-ПРОЕКТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА ВМЕСТЕ СО СБЕРОМ
12:30 17.06.2026
В белорусском Сбере прошел третий сезон программы СберПоколение.
В течение трех недель тридцать самых амбициозных старшекурсников ведущих вузов Беларуси погрузились в реальную бизнес-среду Сбера. Перед ребятами стояла нетривиальная задача: разработать концепцию ИИ-помощника для приложения СберБизнес.
Участники анализировали потребности предпринимателей, изучали рынок и строили гипотезы, чтобы создать прототипы сервисов, способных улучшить клиентский опыт. На протяжении всего пути их сопровождали менторы и эксперты из Сбера, которые делились знаниями на интенсивах по продуктовому управлению, искусственному интеллекту и разработке цифровых продуктов.
Кульминацией программы стала защита проектов перед экспертной комиссией. Студенты презентовали результаты своей трехнедельной работы, доказывая потенциал своих идей.
Победителем стала команда, представившая концепцию AI-помощника «Саша». В основе идеи – реальный пользовательский опыт. Одна из участниц вдохновилась историями своего отца – индивидуального предпринимателя, который регулярно сталкивается с задачами и сложностями малого бизнеса. Команда изучила его потребности, на основе которых разработала функционал помощника, способного закрывать реальные клиентские боли – от быстрого поиска нужной информации до поддержки в решении повседневных бизнес-задач.
«СберПоколение – это площадка для диалога между молодыми талантами и бизнесом. Каждый год участники вдохновляют нас высоким уровнем вовлеченности и свежими идеями, помогая по-новому взглянуть на привычные задачи. Наша цель – дать молодым специалистам реальную практику, показать, как рождаются продукты и как их идеи могут превращаться в решения для клиентов», – отмечают в Сбере.
Главным призом для всех участников стали бесценный практический опыт и возможность познакомиться с экспертным сообществом Сбера. За три года в СберПоколении приняло участие 93 студента. Проект стал узнаваемым и любимым, объединяя молодежь, экспертов и бизнес в создании инновационных цифровых решений.
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