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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ ЭЛЕКТРОННУЮ РАССЫЛКУ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКОВ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ


11:57 17.06.2026

Банк БелВЭБ запустил электронную рассылку расчетных листков через мобильное приложение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый сервис позволяет автоматизировать отправку документов сотрудникам напрямую через UP Online. Теперь работодателям достаточно загрузить один файл в систему «Интернет-Банк», чтобы информация мгновенно отобразилась в смартфонах персонала. Это полностью исключает необходимость печати, ручной выдачи и физического хранения бумажных аналогов.

Переход на цифровой формат существенно сокращает операционные расходы компаний и ускоряет внутренние HR-процессы. Вместо нескольких дней на подготовку документов бухгалтерия тратит всего пару минут. При этом сотрудники получают круглосуточный доступ к истории своих начислений из любой точки мира, что особенно удобно для организаций с удаленным штатом.

Помимо экономии времени, цифровизация решает ключевой вопрос безопасности персональных данных. Конфиденциальная информация передается по защищенным каналам банка, а доступ к расчетному листку имеет только авторизованный в приложении работник. Такой подход минимизирует риски утери документов и повышает общий уровень цифровой культуры предприятия.

Новая услуга универсальна и легко адаптируется под запросы любого бизнеса. Сервис доступен как крупным корпорациям с разветвленной структурой, так и представителям малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей.
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