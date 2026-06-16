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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ ЭЛЕКТРОННУЮ РАССЫЛКУ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКОВ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
11:57 17.06.2026
Банк БелВЭБ запустил электронную рассылку расчетных листков через мобильное приложение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый сервис позволяет автоматизировать отправку документов сотрудникам напрямую через UP Online. Теперь работодателям достаточно загрузить один файл в систему «Интернет-Банк», чтобы информация мгновенно отобразилась в смартфонах персонала. Это полностью исключает необходимость печати, ручной выдачи и физического хранения бумажных аналогов.
Переход на цифровой формат существенно сокращает операционные расходы компаний и ускоряет внутренние HR-процессы. Вместо нескольких дней на подготовку документов бухгалтерия тратит всего пару минут. При этом сотрудники получают круглосуточный доступ к истории своих начислений из любой точки мира, что особенно удобно для организаций с удаленным штатом.
Помимо экономии времени, цифровизация решает ключевой вопрос безопасности персональных данных. Конфиденциальная информация передается по защищенным каналам банка, а доступ к расчетному листку имеет только авторизованный в приложении работник. Такой подход минимизирует риски утери документов и повышает общий уровень цифровой культуры предприятия.
Новая услуга универсальна и легко адаптируется под запросы любого бизнеса. Сервис доступен как крупным корпорациям с разветвленной структурой, так и представителям малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей.
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