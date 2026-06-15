|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
12:41 16.06.2026
В Беларуси совершенствуется правовое регулирование деятельности микрофинансовых и иных некредитных финансовых организаций. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 12 июня 2026 г. № 139 в рамках реализации указа от 15 декабря 2025 г. № 432 и последующей актуализации нормативных правовых актов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в частности, постановлением устанавливаются предельные размеры процентов, уплачиваемых при получении взаем (привлечении) денежных средств:
коммерческой микрофинансовой организацией от физических лиц, являющихся собственниками имущества, учредителями (участниками) такой организации;
некоммерческой микрофинансовой организацией от ее учредителей, а также от иных физических лиц, являющихся членами такой организации.
Также постановлением определены:
квалификационные требования и требования к деловой репутации в отношении руководителя специализированной организации;
требования к деловой репутации собственника имущества, учредителя (участника), бенефициарного и иного владельца микрофинансовой и специализированной организаций;
минимальный размер уставного фонда оператора сервиса онлайн-заимствования;
критерии, которым должны соответствовать коммерческие микрофинансовые организации для предоставления потребительских микрозаймов посредством сервисов онлайн-заимствования в безналичном порядке.
Указанные выше нормы вступают в силу с 20 июня 2026 г.
Кроме того, с момента официального опубликования постановления вступают в силу дополнительные требования к содержанию правил предоставления микрозаймов, утверждаемых микрофинансовыми организациями, а также отчетности микрофинансовых организаций, предоставляемой в Национальный банк.
Принятые изменения и дополнения будут способствовать усилению защиты прав потребителей финансовых услуг и увеличению доверия населения к финансовому сектору.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2026
Курсы в банках
на 16.06.2026
Конвертация в банках
на 16.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте