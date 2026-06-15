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Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


12:41 16.06.2026

В Беларуси совершенствуется правовое регулирование деятельности микрофинансовых и иных некредитных финансовых организаций. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 12 июня 2026 г. № 139 в рамках реализации указа от 15 декабря 2025 г. № 432 и последующей актуализации нормативных правовых актов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в частности, постановлением устанавливаются предельные размеры процентов, уплачиваемых при получении взаем (привлечении) денежных средств:

коммерческой микрофинансовой организацией от физических лиц, являющихся собственниками имущества, учредителями (участниками) такой организации;

некоммерческой микрофинансовой организацией от ее учредителей, а также от иных физических лиц, являющихся членами такой организации.

Также постановлением определены:

квалификационные требования и требования к деловой репутации в отношении руководителя специализированной организации;

требования к деловой репутации собственника имущества, учредителя (участника), бенефициарного и иного владельца микрофинансовой и специализированной организаций;

минимальный размер уставного фонда оператора сервиса онлайн-заимствования;

критерии, которым должны соответствовать коммерческие микрофинансовые организации для предоставления потребительских микрозаймов посредством сервисов онлайн-заимствования в безналичном порядке.

Указанные выше нормы вступают в силу с 20 июня 2026 г.

Кроме того, с момента официального опубликования постановления вступают в силу дополнительные требования к содержанию правил предоставления микрозаймов, утверждаемых микрофинансовыми организациями, а также отчетности микрофинансовых организаций, предоставляемой в Национальный банк.

Принятые изменения и дополнения будут способствовать усилению защиты прав потребителей финансовых услуг и увеличению доверия населения к финансовому сектору.
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