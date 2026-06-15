ВТБ (Беларусь) расширил программу автокредитования и предложил клиентам специальные условия на приобретение новых автомобилей брендов Dongfeng и BMG. Процентная ставка по программе - от 1,99% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые условия распространяются на автомобили Dongfeng Shine, Shine GS, Mage, Huge, Bigvan и Forthing T5 EVO, а также на модель BMG M5. Максимальный срок кредитования составляет до 10 лет, что позволяет существенно снизить ежемесячную финансовую нагрузку. Клиенты могут оформить кредит без первоначального взноса, залога, поручителей и оформления КАСКО. Максимальная сумма финансирования достигает 70 тысяч белорусских рублей.

«Мы продолжаем развивать партнерские программы с автодилерами, предлагая клиентам максимально выгодные и доступные решения для покупки нового автомобиля. Новые ставки и длительный срок кредитования позволяют подобрать комфортный вариант финансирования с учетом индивидуальных возможностей каждого клиента», — отметила начальник отдела партнерских программ ВТБ (Беларусь) Ирина Абабурко.

Оформить заявку на автокредит можно сразу в автосалоне, а также в онлайн-сервисах банка и любом офисе или кредитном центре ВТБ (Беларусь).