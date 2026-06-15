Почти шесть лет Беларусбанк успешно развивает сервис выдачи наличных через кассы организаций торговли и сервиса с акцентом на сельскую местность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за весь период работы сервиса было совершено 1,4 млн транзакций на сумму более 120 млн рублей. Только с начала 2026 года физические лица в рамках 250 тыс. операций получили в торговых точках 25 млн рублей.

Масштабируя сервис выдачи наличных, Беларусбанк реализует свою главную миссию — обеспечение равных возможностей и высокого уровня финансовой доступности для всех жителей страны. Мы стираем расстояния и устраняем географические барьеры, чтобы каждый сельчанин мог легко, быстро и безопасно снять деньги прямо на кассе торговой точки в своем населенном пункте, не выезжая за его пределы.

Благодаря сервису выдачи наличных любой сельский магазин или павильон у дома может выполнять функции полноценного банкомата. Покупатели имеют возможность получить до пяти базовых величин (сегодня 225 рублей) за одну транзакцию, не тратясь на проезд до районного центра и не теряя время на очереди. Для держателей карточек Беларусбанка эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Высокую отдачу от внедрения сервиса отмечают и представители бизнеса. По их данным, инструмент не только обеспечивает рост товарооборота за счет новых клиентов, но и оптимизирует логистику денежных средств, снижая издержки на инкассацию.

«Ищите на кассах магазинов-партнеров специальные наклейки и делайте свой шопинг еще более комфортным», - отметили в банке.