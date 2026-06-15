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Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ КОНЦЕПТУАЛЬНО ОБНОВЛЕНЫ ПОДХОДЫ К ЗАНЕСЕНИЮ НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
09:34 16.06.2026
В Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению победителей соревнования на Республиканскую доску Почета. Соответствующий указ №195 подписал 15 июня Глава государства Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
Основные изменения касаются проведения конкурсного отбора с тем, чтобы усовершенствовать процедуру и правовую базу, а также привлечь к участию широкий круг претендентов.
Для повышения уровня конкурса Правительство установит единый порядок такого отбора. Предусмотрено широкое информирование о его начале и порядке проведения. Предоставлена возможность включать в отбор организации по инициативе государственных органов. Отменен запрет на участие в конкурсе организаций, являющихся победителями два года подряд. Расширен отраслевой охват организаций за счет введения 14 дополнительных номинаций в сферах производства и услуг.
Кроме того, указом введен новый формат чествования победителей с вручением им почетного знака. В целях популяризации соревнования закреплено активное продвижение в СМИ опыта победителей.
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