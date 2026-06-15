ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ КОНЦЕПТУАЛЬНО ОБНОВЛЕНЫ ПОДХОДЫ К ЗАНЕСЕНИЮ НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА


09:34 16.06.2026

В Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению победителей соревнования на Республиканскую доску Почета. Соответствующий указ №195 подписал 15 июня Глава государства Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Основные изменения касаются проведения конкурсного отбора с тем, чтобы усовершенствовать процедуру и правовую базу, а также привлечь к участию широкий круг претендентов.

Для повышения уровня конкурса Правительство установит единый порядок такого отбора. Предусмотрено широкое информирование о его начале и порядке проведения. Предоставлена возможность включать в отбор организации по инициативе государственных органов. Отменен запрет на участие в конкурсе организаций, являющихся победителями два года подряд. Расширен отраслевой охват организаций за счет введения 14 дополнительных номинаций в сферах производства и услуг.

Кроме того, указом введен новый формат чествования победителей с вручением им почетного знака. В целях популяризации соревнования закреплено активное продвижение в СМИ опыта победителей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2026
валюта курс
EUR 3.2178
USD 2.7723
RUB 3.8144
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2113 +0.0093
USD 2.7723 +0.0008
RUB 3.8144 -0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2910 3.2990
USD 2.8200 2.8240
RUB 3.6500 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 16.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1710
EUR/RUB 88.2000 88.9000
USD/RUB 75.6000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте