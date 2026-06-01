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Банковские новости РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГИСТРАЦИЮ НЕРЕЗИДЕНТОВ В МОБИЛЬНОМ СЕРВИСЕ «ОПЛАТИ»
14:27 15.06.2026
ОАО «Белинвестбанк» c 15 июня 2026 года возобновляет регистрацию нерезидентов в мобильном сервисе «Оплати».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для получения доступа к сервису необходимо один раз лично обратиться в любой офис Белинвестбанка с документом, удостоверяющим личность.
«Оплати» – бесплатный платежный сервис для мобильных устройств, который совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. Расчеты происходят с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на смартфоне.
Какие возможности открывает «Оплати» для нерезидентов?
Покупки в один клик: мгновенная оплата товаров и услуг по QR-коду в тысячах торговых точек по всей стране.
Удобный транспорт: быстрая оплата проезда в общественном транспорте прямо со смартфона без бумажных билетов.
Переводы без границ: быстрые переводы с/на карты российских банков, а также мгновенные переводы внутри чата приложения.
Платежи без комиссий: удобная и привычная оплата любых услуг через систему ЕРИП.
Валютные счета: открытие счетов в иностранной валюте для безопасного зачисления и хранения личных денежных средств.
Скачать мобильное приложение «Оплати» можно в Google Play, App Store и AppGallery.
Пройти регистрацию нерезиденты Республики Беларусь могут при личном обращении в офис Белинвестбанка.
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