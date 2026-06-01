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Банковские новости РБ
ОБЪЕМ СРОЧНЫХ РУБЛЕВЫХ ДЕПОЗИТОВ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ ДОСТИГ 17,5 МЛРД РУБЛЕЙ
13:06 15.06.2026
Срочные депозиты граждан в белорусских рублях на 1 июня 2026 года достигли 17,5 млрд рублей, увеличившись за май на 435,6 млн рублей, или на 2,6%, сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.
С начала года указанные депозиты приросли на 2,3 млрд рублей, или на 15,2%
Доля срочных рублевых депозитов населения во всех срочных депозитах физлиц на 1 июня 2026 года достигла 72,4% против 61,5% годом ранее.
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