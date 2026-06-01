Срочные депозиты граждан в белорусских рублях на 1 июня 2026 года достигли 17,5 млрд рублей, увеличившись за май на 435,6 млн рублей, или на 2,6%, сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

С начала года указанные депозиты приросли на 2,3 млрд рублей, или на 15,2%

Доля срочных рублевых депозитов населения во всех срочных депозитах физлиц на 1 июня 2026 года достигла 72,4% против 61,5% годом ранее.