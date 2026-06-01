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Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДСТАВИЛ РЕДИЗАЙН МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ PRODUCT DEMO DAY 2026
10:37 15.06.2026
В Минске в третий раз прошла конференция Product Demo Day – ключевое событие для тех, кто создает, запускает и развивает цифровые продукты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, мероприятие объединило 270 офлайн-участников, 19 демо-презентаций новых решений от экспертов из банковской, финтеха, электронной коммерции и телекоммуникаций, занимающихся созданием цифровых продуктов и внедрением технологических решений.
Белагропромбанк представила Алеся Сидорович, главный специалист Управления цифровой экосистемы Департамента розничного бизнеса и цифровых решений, с презентацией «Digital Boost редизайн мобильного приложения с элементами геймификации».
В своем выступлении Алеся рассказала, как команда Белагропромбанка превратила мобильное приложение в полноценного цифрового помощника, которому уже доверяют более 1,3 млн пользователей.
Ключевые изменения, сделавшие приложение еще удобнее:
Интуитивно понятный интерфейс – приложение не требует инструкций;
Режим скрытия баланса («глаз») - просмотр остатка на счетах стал комфортнее;
Персонализация – именное приветствие, аватар и настройка экрана под индивидуальные предпочтения;
Улучшенная навигация – кнопка выхода вынесена в «шапку» для быстрого доступа.
Ежемесячно в приложении регистрируются около 7,5 тысяч новых пользователей. Клиенты высоко оценивают обновленный продукт и оставляют положительные отзывы.
Итогом конференции стало награждение лучших проектов. Команда мобильного приложения Белагропромбанка стала «Героем Product Demo Day 2026» за продукт, который меняет рынок.
Справочно: Мобильное приложение Belagroprombank заняло III место в номинации «Мобильное приложение для физических лиц» в конкурсе «Банк года – 2025».
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