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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДСТАВИЛ ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ «ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА-2026»


13:55 12.06.2026

ВТБ (Беларусь) принял участие в международной конференции «Цифровая трансформация транспортной и логистической деятельности и мультимодальных коридоров в СНГ», которая прошла в рамках международной выставки «Транспорт и логистика-2026».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, от банка с докладом «Цифровые финансовые решения для логистической сферы» выступила управляющий менеджер управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Антонина Пуговская. В ходе выступления были представлены современные банковские инструменты для предприятий транспортно-логистического комплекса, включая дистанционное банковское обслуживание, решения для проведения международных расчетов, инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности и цифровые сервисы для бизнеса.

«Цифровизация становится одним из ключевых факторов развития транспортной и логистической отрасли. Сегодня бизнесу необходимы не только надежные финансовые инструменты, но и удобные цифровые сервисы, позволяющие оперативно проводить расчеты, управлять финансами и сопровождать внешнеэкономическую деятельность. ВТБ (Беларусь) последовательно развивает такие решения, помогая клиентам повышать эффективность бизнес-процессов и адаптироваться к новым требованиям рынка», — отметила управляющий менеджер управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса ВТБ (Беларусь) Антонина Пуговская.

Конференция объединила представителей транспортной и логистической отраслей, государственных организаций, финансового сектора и IT-компаний. Участники обсудили перспективы цифровой трансформации логистических процессов, развитие электронного документооборота, интеграцию цифровых платформ, а также новые возможности для повышения эффективности международных транспортных коридоров в странах СНГ.
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