ОАО «Белагропромбанк» с 13 июня изменяет размер процентных ставок по срочному банковскому вкладу (депозиту) «Универсальный» в случаях его автоматического продления на новый срок (пролонгации).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентов по вкладу (депозиту) для пролонгированных договоров с 13.06.2026 со сроком размещения 1 105 календарных дней составит 1,00%.

В связи с изменениями с 01.06.2026 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, с 30.06.2026 процентная ставка по договору составит 0,5% годовых (СР-8,75).