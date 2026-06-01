|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ОБНОВИЛ УСЛОВИЯ ПРОЛОНГАЦИИ ДЕПОЗИТА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
11:04 12.06.2026
ОАО «Белагропромбанк» с 13 июня изменяет размер процентных ставок по срочному банковскому вкладу (депозиту) «Универсальный» в случаях его автоматического продления на новый срок (пролонгации).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентов по вкладу (депозиту) для пролонгированных договоров с 13.06.2026 со сроком размещения 1 105 календарных дней составит 1,00%.
В связи с изменениями с 01.06.2026 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, с 30.06.2026 процентная ставка по договору составит 0,5% годовых (СР-8,75).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2026
Курсы в банках
на 12.06.2026
Конвертация в банках
на 12.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте