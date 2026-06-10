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Банковские новости РБ


ВРЕМЯ РЕШАТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС. БЕЛАРУСБАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ


10:16 11.06.2026

Беларусбанк снижает ставки по кредитам на недвижимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, данное решение направлено на повышение доступности жилья для граждан, планирующих строительство или покупку недвижимости уже этим летом.

Актуальные условия и ставки — в обзоре.

• Кредит на возведение (реконструкцию) жилых помещений, приобретение незавершенного законсервированного капитального строения на земельном участке, предназначенном для возведения жилья, на возведение жилого помещения путём приобретения жилищных облигаций в многоквартирном жилом доме — 14,4% годовых.

• Кредит на возведение жилого помещения в многоквартирном доме для граждан, заключивших договоры с государственными заказчиками (застройщиками) — 13,9% годовых.

• Кредит на приобретение жилого помещения: при покупке на вторичном рынке — 15,4% годовых; у застройщика — 14,4% годовых.

• Кредит «Ипотека Экспресс»: при покупке на вторичном рынке – 15,4% годовых (для граждан, состоящих на учете нуждающихся — 14,0% годовых), у застройщика — 14,4% годовых.

• Кредит «Время строить» — 13,9% годовых.

• Кредит «Ипотека с нами» (в рамках партнерских программ) — снизилась процентная ставка, начиная с 13-го месяца: при заключении договора с государственным застройщиком — до 13,9% годовых; с застройщиками негосударственной формы собственности — до 14,4% годовых.

• Кредит «Стройдом» — 14,9% годовых.

• Кредит «Рефинансирование ипотеки» — 15,4% годовых.

• Кредит «Дом для авто» — 14,9% годовых; при возведении (приобретении) машино-места, оснащенного электрозаправочным устройством – 14,4% годовых.

Подробную информацию обо всех условиях и необходимых документах можно найти на корпоративном сайте или получить по короткому номеру Контакт-центра 147, а также в ипотечных офисах банка по всей стране.
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