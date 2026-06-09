Сбер открыл бесплатный доступ для бизнеса и госструктур Республики Беларусь и других дружественных стран к собственной платформе управления киберугрозами Threat Intelligence.

В частности, банк рассматривает подключение к платформе партнеров из числа стран СНГ и БРИКС+. Об этом сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ПМЭФ-2026.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«У киберпреступности нет границ — это международная проблема, с которой необходимо бороться сообща. Только совместными усилиями страны могут эффективно противостоять современным киберугрозам и обеспечить безопасность цифрового пространства государств и их ключевых отраслей экономики. Объединение усилий также важно, потому что атаки зачастую носят трансграничный характер. Поэтому Сбер готов делиться информацией об актуальных киберугрозах и эффективных способах противодействия как с российскими организациями, так и с зарубежными партнерами. К интеллектуальной платформе киберразведки Threat Intelligence уже подключились около 650 компаний отечественного сектора и несколько белорусских организаций ― в целом видим интерес. Учитывая глубокую финансово-экономическую интеграцию России с рядом дружественных зарубежных партнеров, укрепление общего контура киберзащиты является важной задачей».

Присоединившиеся к Threat Intelligence компании оперативно получают аналитику киберугроз, а также инструменты для эффективного управления уязвимостями и внешней поверхностью атаки. Сотрудничество помогает бизнесу и госсектору не просто находить уязвимости в периметре защиты инфраструктуры, но и понимать, какие угрозы представляют реальную опасность и являются актуальным инструментом киберпреступников.

С помощью искусственного интеллекта платформа ежедневно обрабатывает информацию более чем из 1500 источников, в том числе из теневого интернета. Обогащенная аналитикой информация о любой новой угрозе становится доступной подключенным организациям в течение двух часов с момента ее появления. Всего же на Threat Intelligence доступно более 1000 аналитических отчетов и сведений более чем о 580 тыс. уязвимостей.