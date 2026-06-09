Беларусбанк возобновляет рефинансирование кредитов других банков и улучшает условия по своим.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменились условия по отдельным потребительским кредитам для физических лиц.

По словам заместителя председателя правления Беларусбанка Светланы Кожекиной, решение продиктовано ориентацией банка на реальные потребности людей.

«Возобновляя рефинансирование кредитов и увеличивая срок возврата, мы стараемся снизить финансовую нагрузку на наших граждан. Свою социальную ответственность мы видим в том, чтобы кредиты банка стали простым, понятным и, главное, подъемным инструментом для решения повседневных задач белорусских семей», — пояснила руководитель.

Так, с 3 до 5 лет увеличены сроки погашения по потребительским кредитам с использованием кредитных карточек «На самае жаданае» и «Бесконечная карта» с невозобновляемой кредитной линией, а также по кредиту «На ўсё!», выдача которого производится безналичным перечислением на счета третьих лиц или безналичным перечислением на счет с дебетовой карточкой. Кроме того, клиентам вновь доступен к оформлению кредит «Бесконечная карта» с возобновляемой кредитной линией в течение 36 месяцев.

Снова доступен к оформлению кредит на рефинансирование «Удачное обновление». С ними можно экономить на ежемесячных платежах по кредитам с высокими ставками, взятым в других банках.

Кредит на рефинансирование предоставляется на срок до 7 лет со ставкой 17% годовых, а максимальный размер определяется без учета платежей по рефинансируемому долгу. Для удобства погашения можно объединить несколько кредитов в один с ежемесячным общим платежом.