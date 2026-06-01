ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИЛ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ НА НЕДВИЖИМОСТЬ «УЛАСНАЯ МАЁМАСЦЬ»


14:27 09.06.2026

Банк БелВЭБ с 9 июня 2026 года снизил ставку по кредиту на недвижимость «Уласная маёмасць» с 15,5% годовых до 15,2% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при приобретении жилья через агентство недвижимости, а также при размещении объявления о приобретаемой недвижимости на площадке Kufar обновленная процентная ставка составит 15% годовых.

Банк БелВЭБ финансирует строительство или приобретение жилой недвижимости, дачи, садового домика, гаража (машино-места), коммерческой недвижимости. Сумма кредита - до 90% от стоимости объекта, в пределах платежеспособности клиента. Кроме того, есть возможность рефинансировать свой действующий кредит на недвижимость, полученный ранее в другом банке.

Кредит можно оформить в любом сервисном офисе банка на срок до 20 лет. При этом банк предлагает гибкий подход к обеспечению: клиент сам выбирает между поручительством и залогом.

Для финансирования по сниженной ставке дополнительно к стандартному пакету документов необходимо предоставить соглашение/договор между клиентом и агентством недвижимости.

Оформить сделку купли-продажи рекомендуем с услугой «Безопасная сделка» от Банка БелВЭБ. Она предназначена для обеспечения надежных и прозрачных валютно-обменных операций при заключении сделок купли-продажи недвижимости.

Также напоминаем, что в Банке БелВЭБ можно подать упрощенную заявку на кредит. Клиенты могут получить предварительное одобрение и точную информацию о доступной сумме еще до начала поиска объекта, что исключает неопределенность и делает процесс выбора максимально комфортным.

Главное преимущество услуги - возможность обратиться в банк, еще не определившись с конкретной квартирой или домом. Клиент заранее узнает свой кредитный лимит, что позволяет целенаправленно выбирать недвижимость и вести переговоры с продавцом, имея на руках гарантированное решение банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2026
валюта курс
EUR 3.1995
USD 2.7671
RUB 3.8581
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1824 -0.0629
USD 2.7671 -0.0384
RUB 3.8581 +0.0227
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3120 3.3240
USD 2.8220 2.8340
RUB 3.6550 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 88.0000 88.6000
USD/RUB 75.5000 76.6000
подробнее