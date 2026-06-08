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Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПОПУЛЯРНЫМ КРЕДИТАМ
12:30 09.06.2026
ОАО «Белагропромбанк» с 9 июня 2026 года улучшило условия кредитования для студентов, покупателей отечественных товаров и будущих автовладельцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредиту «Студенческий» для держателей студенческих карт и участников программы «Расти большой!» ставка упала до 13,9% годовых, а для остальных граждан — до 14,9%.
По кредитам на приобретение отечественных товаров, услуг и деревянных домокомплектов процентная ставка в грейс-периоде снизилась до 7% годовых, а по истечении этого срока составит 13,9% годовых.
Параллельно с этим банк сделал более доступной покупку личного транспорта вне партнерских программ. При оформлении кредита на автомобили и электромобили марок Geely или Belgee ставка в первый год составит всего 8,9% годовых, со второго года — 14,9%, а максимальный срок погашения увеличился до 12 лет.
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