ОАО «Белагропромбанк» с 9 июня 2026 года улучшило условия кредитования для студентов, покупателей отечественных товаров и будущих автовладельцев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредиту «Студенческий» для держателей студенческих карт и участников программы «Расти большой!» ставка упала до 13,9% годовых, а для остальных граждан — до 14,9%.

По кредитам на приобретение отечественных товаров, услуг и деревянных домокомплектов процентная ставка в грейс-периоде снизилась до 7% годовых, а по истечении этого срока составит 13,9% годовых.

Параллельно с этим банк сделал более доступной покупку личного транспорта вне партнерских программ. При оформлении кредита на автомобили и электромобили марок Geely или Belgee ставка в первый год составит всего 8,9% годовых, со второго года — 14,9%, а максимальный срок погашения увеличился до 12 лет.