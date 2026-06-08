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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УЛУЧШИЛ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ GEELY И BELGEE


09:38 09.06.2026

ВТБ (Беларусь) обновил программу кредитования на покупку новых автомобилей Geely и Belgee у официальных дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, программа направлена на поддержку отечественного автопроизводства и повышение доступности современных автомобилей для жителей Беларуси.

В рамках программы максимальный срок кредитования увеличен до 10 лет. Клиентам доступны льготные ставки от 7,99% годовых в первые 9 месяцев кредитования и от 9,99% годовых в первые 12 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет до 70 тысяч белорусских рублей. При этом оформить кредит можно без первоначального взноса, залога, поручителей и оформления КАСКО.

«Развитие программ финансирования автомобилей белорусского производства позволяет сделать покупку нового автомобиля более доступной для широкого круга клиентов. Увеличение срока кредитования до 10 лет дает возможность снизить размер ежемесячного платежа и подобрать оптимальный вариант для каждой семьи», — отметила начальник отдела партнерских программ ВТБ (Беларусь) Ирина Абабурко.

Оформить заявку на автокредит можно сразу в автосалоне, а также в онлайн-сервисах банка и любом офисе или кредитном центре ВТБ (Беларусь).
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