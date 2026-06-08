ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БАНКА РАЗВИТИЯ В ЩУЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ ФЛАГМАНСКИЙ КОМПЛЕКС «ЛОГАЛ-АГРО»


16:38 08.06.2026

В Щучинском районе официально введен в эксплуатацию флагманский сельскохозяйственный комплекс компании «ЛОГАЛ-АГРО». Этот масштабный проект, реализованный при поддержке Банка развития в рамках программы «Один район – один проект», призван кардинально изменить расстановку сил на рынке отечественного грибоводства и стать новой точкой индустриального роста региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до недавнего времени отечественные производители шампиньонов оставались в зависимости от зарубежных поставок питательной среды. Однако эта «уязвимость» пропала с запуском возле деревни Янчуки нового производства «ЛОГАЛ-АГРО», которое позволяет эффективно решить проблему импортозамещения в этом сегменте.

Новый комплекс занял внушительную площадь в 18 гектаров, став полностью самостоятельным производственным организмом со своей сложнейшей инженерной и вспомогательной инфраструктурой. В основу работы предприятия заложены принципы экономики замкнутого цикла и экологической рациональности. Завод аккумулирует и перерабатывает местное сырье, в частности солому и побочные продукты птицеводства, трансформируя их в высокоценный компост и органические удобрения.

Конечным продуктом этого сложного биологического и механического процесса является субстрат так называемой третей фазы, которая характеризуется тем, что питательная среда уже полностью заселена мицелием. Использование такого субстрата позволяет грибоводческим фермам значительно сократить производственный цикл и минимизировать риски потери урожая, что кардинально повышает рентабельность всей отрасли.

Технологическое ядро комплекса спроектировано с расчетом на непрерывное и стабильное обеспечение внутреннего рынка. Проектная мощность нового завода позволяет еженедельно отгружать потребителям 360 тонн высококачественного субстрата. В месячном эквиваленте этот показатель достигает 1 440 тонн, а суммарный годовой объем выпуска превысит 18 720 тонн, что закроет львиную долю потребностей белорусских грибоводов.

Реализация столь амбициозного инвестиционного замысла стала возможна благодаря синергии частной инициативы и поддержки государства. Помимо очевидного макроэкономического эффекта и укрепления продовольственной безопасности предприятие решает важнейшую социальную задачу по развитию регионов. В Щучинском районе создается 25 новых постоянных рабочих мест с высокой степенью автоматизации труда.

Ввод в строй комплекса «ЛОГАЛ-АГРО» фактически формирует на Гродненщине полноценный автономный кластер по выращиванию и переработке грибной продукции, способный не только полностью насытить внутренний рынок, но и укрепить экспортный потенциал республики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2026
валюта курс
EUR 3.2301
USD 2.8055
RUB 3.8354
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2453 -0.028
USD 2.8055 -0.0114
RUB 3.8354 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3310 3.3350
USD 2.8400 2.8480
RUB 3.6450 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1710
EUR/RUB 88.6000 89.6000
USD/RUB 76.0000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте