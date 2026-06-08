В Щучинском районе официально введен в эксплуатацию флагманский сельскохозяйственный комплекс компании «ЛОГАЛ-АГРО». Этот масштабный проект, реализованный при поддержке Банка развития в рамках программы «Один район – один проект», призван кардинально изменить расстановку сил на рынке отечественного грибоводства и стать новой точкой индустриального роста региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до недавнего времени отечественные производители шампиньонов оставались в зависимости от зарубежных поставок питательной среды. Однако эта «уязвимость» пропала с запуском возле деревни Янчуки нового производства «ЛОГАЛ-АГРО», которое позволяет эффективно решить проблему импортозамещения в этом сегменте.

Новый комплекс занял внушительную площадь в 18 гектаров, став полностью самостоятельным производственным организмом со своей сложнейшей инженерной и вспомогательной инфраструктурой. В основу работы предприятия заложены принципы экономики замкнутого цикла и экологической рациональности. Завод аккумулирует и перерабатывает местное сырье, в частности солому и побочные продукты птицеводства, трансформируя их в высокоценный компост и органические удобрения.

Конечным продуктом этого сложного биологического и механического процесса является субстрат так называемой третей фазы, которая характеризуется тем, что питательная среда уже полностью заселена мицелием. Использование такого субстрата позволяет грибоводческим фермам значительно сократить производственный цикл и минимизировать риски потери урожая, что кардинально повышает рентабельность всей отрасли.

Технологическое ядро комплекса спроектировано с расчетом на непрерывное и стабильное обеспечение внутреннего рынка. Проектная мощность нового завода позволяет еженедельно отгружать потребителям 360 тонн высококачественного субстрата. В месячном эквиваленте этот показатель достигает 1 440 тонн, а суммарный годовой объем выпуска превысит 18 720 тонн, что закроет львиную долю потребностей белорусских грибоводов.

Реализация столь амбициозного инвестиционного замысла стала возможна благодаря синергии частной инициативы и поддержки государства. Помимо очевидного макроэкономического эффекта и укрепления продовольственной безопасности предприятие решает важнейшую социальную задачу по развитию регионов. В Щучинском районе создается 25 новых постоянных рабочих мест с высокой степенью автоматизации труда.

Ввод в строй комплекса «ЛОГАЛ-АГРО» фактически формирует на Гродненщине полноценный автономный кластер по выращиванию и переработке грибной продукции, способный не только полностью насытить внутренний рынок, но и укрепить экспортный потенциал республики.