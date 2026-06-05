ОАО «Белгазпромбанк» снизило ставки по кредитам на недвижимость и расширило возможности для заемщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снижение процентных ставок призвано уменьшить финансовую нагрузку на кредитополучателей и сделать покупку недвижимости более доступной.

В рамках обновления клиентам предложили два ключевых направления. Так, программа «Скоро новоселье» со ставкой от 13,5% годовых стала универсальным решением для покупки или строительства квартир в многоквартирных домах. С помощью этого инструмента граждане также могут рефинансировать на более выгодных условиях уже имеющиеся жилищные займы, оформленные в других банках. Для тех, кто планирует покупку напрямую у девелоперов, предусмотрена программа «Строим вместе» со ставкой от 4,99% годовых, которая распространяется на жилье от застройщиков-партнеров финансового учреждения.

Помимо привлекательных процентных ставок, обновленные жилищные программы отличаются высокой скоростью и гибкостью оформления. Срок рассмотрения заявки теперь составляет до пяти рабочих дней, а в качестве обеспечения банк готов принимать как саму приобретаемую квартиру, так и поручительство физических лиц или комбинацию этих вариантов.

Дополнительным преимуществом обновленной линейки стала высокая лояльность к источникам доходов заемщиков. Кредиты доступны индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, работающим в иностранных компаниях. На сегодняшний день Белгазпромбанк остается единственным финансовым учреждением в стране, которое официально учитывает доходы, полученные из-за границы.