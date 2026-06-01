5 июня 2026 года в Центральном ботаническом саду Сеть Глобального Договора ООН в Беларуси отметила Всемирный день окружающей среды. Сбер Банк традиционно присоединился к экологической акции, объединив усилия с партнерами и единомышленниками.

На мероприятии сотрудники Сбера высадили растения в новой экспозиции и провели работу по благоустройству территории ботсада. Этим шагом Банк показывает, что забота о природе начинается с личных действий.

Для Сбера устойчивость – не тренд, а ежедневная практика. Банк финансирует зеленые проекты, сберегает энергию, использует безбумажные технологии и сокращает отходы.

«Для людей, бизнеса и государства Сбер – надежный помощник в развитии и создании устойчивого будущего. Экологическая и социальная повестка внедрена в нашу работу на всех уровнях. Первыми в стране мы разработали банковскую карточку со шрифтом Брайля. В прошлом году Сбер запустил общереспубликанский проект по сбору пластиковых карт, которые потом направляются на переработку», – отмечает Заместитель Председателя Правления Андрей Вушев.

Сбер активно участвует в Сети Глобального договора ООН в Беларуси с 2021 года.

В рамках Сети Сбер предоставляет площадку для заседаний Наблюдательного совета, участвует в мероприятиях и акселераторах по инновациям, климату, правам человека. В 2024 году Сбер первым среди белорусских компаний присоединился к движению Forward Faster и взял на себя публичные обязательства по устойчивому развитию. Ежегодно банк публикует отчет по достижению показателей. Сотрудничество с Сетью позволяет Сберу получить доступ к мировой экспертизе и передовым практикам устойчивого развития.

Справочно: Сеть Глобального договора ООН – международная инициатива, объединяющая десятки тысяч представителей ответственного бизнеса по всему миру. Цель – повышение корпоративной устойчивости и социальной ответственности бизнеса, популяризация идей устойчивого развития и внедрения ESG-принципов в деловую практику. В Беларуси Сеть работает с 2006 года.