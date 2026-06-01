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Банковские новости РБ
БАНК РРБ ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ ВКЛАДОВ В ДОЛЛАРАХ США
15:24 05.06.2026
Банк РРБ с 5 июня 2026 года возобновил прием вкладов в долларах США для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, финансовое учреждение предлагает два новых депозитных продукта. Клиенты могут открыть классический вариант «RRB USD 24» или воспользоваться цифровым сервисом для оформления вклада «RRB USD online 24».Обе депозитные программы имеют одинаковые условия доходности со ставкой 1,2% годовых. При этом процентная ставка является фиксированной, что гарантирует стабильный доход на протяжении всего срока действия договора.
Дополнительным преимуществом новых предложений стала предусмотренная условиями капитализация процентов. За счет регулярного причисления начисленных сумм к основному телу депозита реальная эффективная доходность вкладов окажется выше базовой заявленной ставки.
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