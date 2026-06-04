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Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ UNIONPAY


10:38 05.06.2026

Беларусбанк начал выпуск виртуальных банковских карточек UnionPay для физических лиц резидентов Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам доступны два вида карточек — UnionPay Gold и UnionPay Platinum. Они подходят для безопасных онлайн платежей и удобных бесконтактных расчетов с помощью смартфона или смарт часов.

Основные условия и преимущества виртуальных карточек UnionPay:

длительный срок действия — 4 года;

выбор валюты — карточку можно оформить к счетам в BYN, CNY, USD или RUB;

доступная стоимость обслуживания:

5 бел. руб. — UnionPay Gold;

15 бел. руб. — UnionPay Platinum;

мгновенный выпуск: карточка оформляется за несколько секунд без посещения учреждения банка и сразу готова к использованию;

безопасность: отсутствие физического носителя снижает риск кражи или утери;

контроль расходов: можно устанавливать лимиты и при необходимости быстро блокировать карточку;

удобство оплаты: поддержка NFC платежей через Huawei Pay и совершение онлайн покупок;

экологичность: выпуск виртуальной карточки сокращает использование пластика, поддерживая экологические инициативы банка.

Оформление виртуальной карточки доступно действующим и новым клиентам банка всего за несколько кликов в системе Интернет-банкинг или в приложении М-Belarusbank.
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