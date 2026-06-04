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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ UNIONPAY
10:38 05.06.2026
Беларусбанк начал выпуск виртуальных банковских карточек UnionPay для физических лиц резидентов Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам доступны два вида карточек — UnionPay Gold и UnionPay Platinum. Они подходят для безопасных онлайн платежей и удобных бесконтактных расчетов с помощью смартфона или смарт часов.
Основные условия и преимущества виртуальных карточек UnionPay:
длительный срок действия — 4 года;
выбор валюты — карточку можно оформить к счетам в BYN, CNY, USD или RUB;
доступная стоимость обслуживания:
5 бел. руб. — UnionPay Gold;
15 бел. руб. — UnionPay Platinum;
мгновенный выпуск: карточка оформляется за несколько секунд без посещения учреждения банка и сразу готова к использованию;
безопасность: отсутствие физического носителя снижает риск кражи или утери;
контроль расходов: можно устанавливать лимиты и при необходимости быстро блокировать карточку;
удобство оплаты: поддержка NFC платежей через Huawei Pay и совершение онлайн покупок;
экологичность: выпуск виртуальной карточки сокращает использование пластика, поддерживая экологические инициативы банка.
Оформление виртуальной карточки доступно действующим и новым клиентам банка всего за несколько кликов в системе Интернет-банкинг или в приложении М-Belarusbank.
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