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Банковские новости РБ


ТЕХНОБАНК ОБНОВЛЯЕТ ТАРИФЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТ


09:07 05.06.2026

ОАО «Технобанк» с 15 июня 2026 года вносит изменения в тарифы на обслуживание физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновления затронут условия выдачи наличных денег по картам сторонних банков, а также изменят порядок расчетов за использование виртуальных карт Open Card.

Финансовые корректировки в первую очередь почувствуют держатели карт других белорусских банков. С середины июня за снятие денежных средств в пунктах выдачи наличных Технобанка с таких клиентов будет удерживаться комиссия в размере 2% от запрашиваемой суммы.

Параллельно банк вводит фиксированную стоимость обслуживания для тех, кто успел или планирует оформить виртуальную карту Open Card в период с 10 декабря 2025 года по 14 июня 2026 года. Для этих карт плата за первый год составит 50 рублей для Белкарт, 95 рублей — для Visa Classic и Mastercard в белорусских рублях, и 150 рублей — для счетов в долларах или евро. Второй и третий годы пользования данными карточками останутся бесплатными.

Для клиентов, которые решат открыть виртуальную Open Card с 15 июня 2026 года, плата за обслуживание отменяется, но вводится комиссия за сам выпуск. Ее размер полностью совпадает с годовыми тарифами предыдущего периода: 50 рублей за Белкарт, 95 рублей за Visa и Mastercard в рублях и 150 рублей за валютные счета.

Найти полную версию обновленного тарифного сборника можно в соответствующем разделе на сайте Технобанка.
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