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Банковские новости РБ
ЧИСТАЯ ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НАСЕЛЕНИЕМ БЕЛАРУСИ В МАЕ ПРЕВЫСИЛА $310 МЛН.
11:18 04.06.2026
В мае 2026 года физические лица Беларуси сохранили статус чистых продавцов валюты: они реализовали на $310,5 млн больше, чем купили, сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси
Общий объем купленной населением наличной и безналичной иностранной валюты за месяц составил $1,144 млрд, проданной - $1,454 млрд
Компании – резиденты Беларуси в мае выступили чистыми покупателями иностранной валюты. За месяц они купили валюты на $235,7 млн в эквиваленте больше, чем продали
Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в мае составил $3,649 млрд, проданной - $3,413 млрд
В целом по итогам января – мая 2026 года чистая продажа иностранной валюты физлицами - $953,2 млн (в январе – мае 2025 года - $416,2 млн) чистая покупка иностранной валюты юрлицами - $452,2 млн (в январе – мае 2025 года - $298,6 млн).
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