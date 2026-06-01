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Банковские новости РБ


СБЕР БАНК ЗАПУСТИЛ ЛЕТНЮЮ АКЦИЮ: ДО 10 БОНУСНЫХ БАЛЛОВ ЗА ЗАПРАВКУ И ПОКУПКИ НА АЗС


15:47 03.06.2026

Сбер Банк предложил участникам программы лояльности Спасибо акцию на все лето. С 4 июня по 27 августа каждый четверг держатели СберКарты имеют возможность вернуть часть средств за заправку и любые покупки на АЗС. Акция действует на заправках любых сетей по всей стране.

Для участия необходимо в день проведения акции подключить категорию «Спасибо за полный бак с Белкарт» в разделе «Управление баллами – СуперБаллы» приложения СберБанк Онлайн.

Покупка должна быть совершена с использованием СберКарты на сумму не менее 10 белорусских рублей. В рамках акции возвращается 5% от суммы покупки в виде баллов Спасибо, но не более 10 баллов в день.

Кроме того, на все лето Сбер Банк отменил плату за оформление новых карт. СберКарту можно оформить бесплатно вместо 25 рублей, Молодежную СберКарту – бесплатно вместо 15 рублей, а Детскую СберКарту и платежный стикер получить всего за 1 копейку вместо 15 рублей.

Оформить карту можно в приложении, на сайте или в любом отделении банка. Предложение действует для клиентов, у которых отсутствуют пластиковые карты Сбер Банка.

Напомним, баллы Спасибо можно переводить на карту из расчета 1 балл = 1 белорусский рубль. Максимальная сумма перевода составляет 200 баллов в месяц.
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