Банк БелВЭБ запустил новый функционал в UP Online — теперь клиенты могут покупать и продавать криптовалюту прямо со своего банковского счёта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, функционал реализован совместно с партнёром — ЗАО «Уайт Берд», оператором криптоплатформы в Республике Беларусь.

«Запуск покупки и продажи криптовалют в UP Online — это ещё один шаг к тому, чтобы наши клиенты получали все необходимые финансовые сервисы в одном приложении. Мы видим растущий интерес к цифровым активам и считаем важным, чтобы клиенты могли работать с ними в надёжной и прозрачной среде. Этот проект стал возможен благодаря новой платформе партнёрских интеграций, которая позволит нам и в будущем расширять предложения банка совместно с проверенными партнёрами», - отметил Виктор Апанасик, заместитель председателя Правления Банка БелВЭБ.

Как использовать

Откройте UP Online, перейдите в раздел «Платежи» → «Покупка и продажа криптовалют» и укажите свою электронную почту. После этого нужно будет пройти идентификацию на стороне партнёра — обработка занимает до 72 часов (обычно до 1 часа).

Как только проверка завершена, на почту поступит уведомление. Остаётся выбрать счёт, дать согласие — и можно совершать операции.

Комиссия за покупку криптовалюты — 2,5%, за продажу — 1,5%. Функционал доступен резидентам Беларуси старше 18 лет.

Доступные криптовалюты: BTC, ETH, BNB, TON, SOL, TRX, USDT (TRC-20 / ERC-20 / TON / BEP-20 / SOL), USDC (ERC-20 / BEP-20 / SOL).

UP Online продолжает развиваться — мы расширяем экосистему приложения, чтобы у наших клиентов было всё необходимое под рукой.

«Совершение операций с криптовалютами, в том числе заключение договоров, будет проводиться между клиентами и ЗАО «Уайт Берд». Банк БелВЭБ не приобретает по ним прав, обязанностей и не несет ответственности за их исполнение», - отметили в финучреждении.