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Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ ВЫРОС СРЕДНИЙ РАЗМЕР РУБЛЕВЫХ ВКЛАДОВ ГРАЖДАН


13:17 03.06.2026

В Беларуси вырос средний размер рублевых вкладов граждан.

Согласно данным аналитического обозрения «Знай своего клиента», опубликованного Национальным банком за I квартал 2026 года, средняя сумма рублевого депозита на одного вкладчика увеличилась на 815 рублей и достигла 17,9 тыс. рублей.

Одновременно с ростом интереса к национальной валюте зафиксировано снижение объемов валютных сбережений: средний размер вклада в иностранной валюте уменьшился на 114 долларов США, составив 8,6 тыс. долларов США.

Анализ структуры сбережений показывает, что наибольшие суммы граждане предпочитают хранить на безотзывных счетах. По данным Нацбанка, средний размер такого безотзывного вклада на одного вкладчика составил 23,1 тыс. рублей в национальной валюте и 10,9 тыс. долларов США в иностранной.

В то же время по договорам с возможностью досрочного снятия средств статистика выглядит иначе. Средняя сумма отзывного рублевого вклада зафиксирована на уровне 6,4 тыс. белорусских рублей, тогда как в иностранной валюте этот показатель оказался значительно выше и достиг 16,9 тыс. долларов США.
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