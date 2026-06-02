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Банковские новости РБ


ДОЛЯ РУБЛЕВЫХ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА ДО 70,3%


11:00 03.06.2026

В I квартале 2026 года в Беларуси продолжился активный рост сбережений граждан в национальной валюте.

Согласно данным аналитического обозрения «Знай своего клиента», опубликованного Национальным банком, за первые три месяца 2026 года вклады в белорусских рублях увеличились на 9,9%. Данная динамика обеспечила дальнейшую девалютизацию депозитного портфеля банковской системы, в результате чего доля рублевых депозитов выросла на 2,5 процентного пункта до 70,3%.

Параллельно с ростом доверия к нацвалюте в стране зафиксировано снижение интереса к сбережениям в иностранных денежных единицах. Отток валютных вкладов населения замедлился до 2,4% против 3,4% в предыдущем квартале. При этом регулятор отмечает изменение структуры самих валютных накоплений: из-за примерно равного уровня процентных ставок по срочным вкладам и текущим счетам в долларах США и евро граждане массово переводят средства на расчетные счета по мере истечения сроков действия прежних договоров.
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