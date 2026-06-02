История длиной более века получила новое продолжение: после реконструкции в центре столицы открылось отделение № 527/297 — правопреемник первой советской сберегательной кассы Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновленное пространство объединило архитектурное наследие прошлого и современные стандарты банковского обслуживания.

Первая сберегательная касса начала работу 23 мая 1923 года. Изначально она располагалась в Доме профсоюзов на площади Свободы. В скором времени касса переехала на нынешний адрес — ул. Карла Маркса. Ее первым вкладчиком стал народный поэт Беларуси Янка Купала, разместивший на счете гонорар за сборник «Спадчына». Спустя некоторое время касса переехала на улицу Карла Маркса, где продолжает свою деятельность и сегодня.

За более чем вековую историю отделение стало свидетелем многих важных этапов развития банковской системы страны. Сохраняя лучшие традиции обслуживания клиентов, сегодня оно продолжает выполнять свою ключевую миссию — обеспечивать жителей и гостей столицы современными, надежными и доступными финансовыми услугами.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители руководства банка, сотрудники и гости мероприятия.

«Для нас открытие каждого обновленного отделения — значимое событие. Ведь это говорит о высоком качестве обслуживания. Сегодня банк много работает, чтобы наши клиенты по всей стране и в Минске в частности могли получить финансовые услуги, которые их интересуют. Поэтому мы модернизировали это отделение, сделав его универсальным. Здесь вы можете реализовать любые запросы, будь то активные, вкладные операции, или же открытие счетов и оформление карточек», — отметила заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина.

Отделение расположено на одной из старейших улиц Минска, где на протяжении двух столетий формировалась деловая жизнь города. Здесь строились доходные дома, развивалось предпринимательство, заключались первые коммерческие сделки. Продолжая эту историю, Беларусбанк сохранил уникальную атмосферу места и наполнил ее современным содержанием.

В ходе реконструкции особое внимание было уделено сохранению исторического наследия здания. Были обновлены фасады, заменены инженерные системы, отреставрированы колонны и потолки, сохранившиеся с момента открытия отделения. Также были восстановлены архитектурные элементы и визуал оконных проемов с использованием материалов, максимально приближенных по своим характеристикам к историческим аналогам.

«Подчеркнуть историческое наследие — главная задача, которой нам удалось достичь. Были отремонтированы фасады, заменены инженерные системы, отреставрированы и сохранены колонны и потолки, которые были здесь 103 года назад. Также воссоздан визуал оконных проемов. Для этого использовали материалы, которые соответствую физико-химическим свойствам своих аналогов 100-летней давности», — подчеркнул исполнительный директор Беларусбанка Дмитрий Торбунов.

Символично, что обновленное отделение открылось в 14:00 — предположительно именно в это время 103 года назад Янка Купала сделал свой первый вклад в первой минской сберегательной кассе.

После торжественной передачи символического ключа для гостей организовали экскурсию по обновленному пространству. Сегодня в отделении функционируют три расчетных и два бизнес-места обслуживания, оборудована современная зона самообслуживания, а также рабочее место консультанта, готового помочь клиентам в решении финансовых вопросов.

«Для меня это особенное событие. Более 35 лет назад именно в этом отделении началась моя профессиональная история в Беларусбанке. Тогда я не могла представить, что спустя годы буду руководить этим коллективом. Поэтому сегодня испытываю особую гордость и с радостью буду встречать здесь наших клиентов», — поделилась управляющий отделением № 527/297 Елена Ключанович.

Обновленное отделение на улице Карла Маркса стало символом преемственности поколений и бережного отношения к истории. Здесь органично сочетаются архитектурное наследие начала XX века, современные технологии и высокий уровень сервиса, который остается неизменным приоритетом Беларусбанка.

Реализованный проект подтверждает стремление банка создавать комфортное пространство для клиентов, сохраняя значимые страницы своей истории и развивая лучшие традиции отечественного банковского дела.