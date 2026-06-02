Банковские новости РБ


АЛЬФА-БАНК ЗАПУСТИЛ АКЦИЮ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ПОЕЗДКИ В МИНСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ


13:51 02.06.2026

Альфа Банк запустил специальную летнюю акцию для молодежи, которая позволит держателям карт «Белкарт» получать бонусы за поездки в метрополитене.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, программа направлена на стимулирование безналичных расчетов среди студентов и молодых специалистов.

Для участия в этом проекте банк приглашает как действующих, так и новых клиентов в возрасте до 24 лет включительно. Главным условием для получения привилегий является наличие карты «Белкарт», выпущенной в рамках Пакета решений, а также обязательная регистрация в программе лояльности «Альфа Бонус».

Воспользоваться данным предложением молодые люди смогут в течение двух месяцев — с 1 июня по 31 июля 2026 года. При этом организаторы обращают внимание, что бонусы начисляются только за оплату разовых поездок, в то время как покупка проездных билетов под условия данной акции не подпадает.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2464 +0.0354
USD 2.7976 +0.0278
RUB 3.8427 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее
