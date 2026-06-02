Альфа Банк запустил специальную летнюю акцию для молодежи, которая позволит держателям карт «Белкарт» получать бонусы за поездки в метрополитене.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, программа направлена на стимулирование безналичных расчетов среди студентов и молодых специалистов.

Для участия в этом проекте банк приглашает как действующих, так и новых клиентов в возрасте до 24 лет включительно. Главным условием для получения привилегий является наличие карты «Белкарт», выпущенной в рамках Пакета решений, а также обязательная регистрация в программе лояльности «Альфа Бонус».

Воспользоваться данным предложением молодые люди смогут в течение двух месяцев — с 1 июня по 31 июля 2026 года. При этом организаторы обращают внимание, что бонусы начисляются только за оплату разовых поездок, в то время как покупка проездных билетов под условия данной акции не подпадает.