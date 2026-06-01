ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ «ГРОУИНГ.ФОКУС» ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ)


10:40 02.06.2026

Фокус» с участием одного из самых известных маркетологов СНГ Игоря Манна состоится 4 июня в Национальной библиотеке Беларуси. Генеральным партнером мероприятия выступит ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, конференция соберет более 500 представителей бизнеса, руководителей компаний, специалистов по маркетингу и продажам, предпринимателей и топ-менеджеров.

Программа включает два тематических модуля. Первый посвящен маркетинговым инструментам для роста продаж. Участники познакомятся с более чем 60 практическими решениями, которые помогают повышать эффективность работы отдела продаж на всех этапах взаимодействия с клиентом. Второй модуль «Правила жизни» объединит лучшие практики личной эффективности, профессионального развития и достижения результатов, основанные на многолетнем опыте Игоря Манна.

Поддержка деловых и образовательных инициатив является частью системной работы ВТБ (Беларусь) по развитию предпринимательской среды страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.2900
USD 2.8250 2.8300
RUB 3.7550 3.8250
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1670
EUR/RUB 87.0500 88.4000
USD/RUB 74.5000 75.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line