Фокус» с участием одного из самых известных маркетологов СНГ Игоря Манна состоится 4 июня в Национальной библиотеке Беларуси. Генеральным партнером мероприятия выступит ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, конференция соберет более 500 представителей бизнеса, руководителей компаний, специалистов по маркетингу и продажам, предпринимателей и топ-менеджеров.

Программа включает два тематических модуля. Первый посвящен маркетинговым инструментам для роста продаж. Участники познакомятся с более чем 60 практическими решениями, которые помогают повышать эффективность работы отдела продаж на всех этапах взаимодействия с клиентом. Второй модуль «Правила жизни» объединит лучшие практики личной эффективности, профессионального развития и достижения результатов, основанные на многолетнем опыте Игоря Манна.

Поддержка деловых и образовательных инициатив является частью системной работы ВТБ (Беларусь) по развитию предпринимательской среды страны.